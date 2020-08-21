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    • Spor
    • 21.08.2020 Gazete
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    ’den flaş bir hamlesi daha! ’e 5 milyon euro

    Yaptığı flaş lerle taraftarlarını şampiyonluk havasına sokan ’den çok flaş bir hamle geldi. ’i Lazio’ya satmak üzere olan ve Kosovalı yıldızın yerine forvet arayan Fenerbahçe, dünya unun önemli isimlerinden ’le masaya oturdu.

    Fenerbahçe’den flaş bir transfer hamlesi daha!

    Yaptığı flaş lerle taraftarlarını şampiyonluk havasına sokan 'den çok flaş bir hamle geldi. 'i Lazio'ya satmak üzere olan ve Kosovalı yıldızın yerine forvet arayan Fenerbahçe, dünya unun önemli isimlerinden 'le masaya oturdu.

    BONSERVİS ÖDEMEK YASAK!
    Şu ana kadar yaptığı transferlere bonservis ödemeyen Sarı-Lacivertliler, bir süredir boşta olan Hırvat yıldızın menajeriyle temas kurdu. 34 yaşındaki yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif edildi.

    KISA SÜREDE YANIT VERECEK
    Alınan bilgilere göre Mandzukic'e toplam 5 milyon Euro garanti ücret ve bonus maddeleri de önerildi. Birçok kulüple masada olan tecrübeli yıldız Fener'e kısa sürede yanıt verecek.

    AVRUPA DIŞINA ÇIKMAYACAK
    BAE kulübü Al Duhail'de beklediğini bulamayan Mandzukic'in Avrupa dışına bir daha çıkmak istemediği, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifle transferde önemli bir adım attığı ifade ediliyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe’den flaş bir transfer hamlesi daha! Mario Mandzukic’e 5 milyon euro
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