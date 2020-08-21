Yaptığı flaş transferlerle taraftarlarını şampiyonluk havasına sokan Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Vedat Muriç'i Lazio'ya satmak üzere olan ve Kosovalı yıldızın yerine forvet arayan Fenerbahçe, dünya futbolunun önemli isimlerinden Mario Mandzukic'le masaya oturdu.

BONSERVİS ÖDEMEK YASAK!

Şu ana kadar yaptığı transferlere bonservis ödemeyen Sarı-Lacivertliler, bir süredir boşta olan Hırvat yıldızın menajeriyle temas kurdu. 34 yaşındaki yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif edildi.

KISA SÜREDE YANIT VERECEK

Alınan bilgilere göre Mandzukic'e toplam 5 milyon Euro garanti ücret ve bonus maddeleri de önerildi. Birçok kulüple masada olan tecrübeli yıldız Fener'e kısa sürede yanıt verecek.

AVRUPA DIŞINA ÇIKMAYACAK

BAE kulübü Al Duhail'de beklediğini bulamayan Mandzukic'in Avrupa dışına bir daha çıkmak istemediği, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifle transferde önemli bir adım attığı ifade ediliyor.