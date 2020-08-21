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    • 21.08.2020 Gazete
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    ’un gözdesi

    Futbolculuk kariyerinin bir bölümünü ’da geçiren geçen sezon Alanya’ya Marafona, Siopis ve Bakasetas’ı getirerek dikkat çekmişti. Yunan futbolunu çok yakından takip eden tecrübeli hocanın yönetiminden, formasını giyen ’un alınmasını istediği öğrenildi.

    Erol Bulut’un gözdesi Dimitrios Limnios

    Futbolculuk kariyerinin bir bölümünü 'da geçiren geçen sezon Alanya'ya Marafona, Siopis ve Bakasetas'ı getirerek dikkat çekmişti. Yunan futbolunu çok yakından takip eden tecrübeli hocanın yönetiminden, formasını giyen 'un alınmasını istediği öğrenildi.

    Sarı-Lacivertliler'in 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için PAOK'la temasa geçtiği, Yunan kulübünün 4 milyon Euro istediği belirtildi. Yönetim Limnios'un sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olmasını koz olarak kullanacak.

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