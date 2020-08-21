Erol Bulut’un gözdesi Dimitrios Limnios

Futbolculuk kariyerinin bir bölümünü Yunanistan'da geçiren Erol Bulut geçen sezon Alanya'ya Marafona, Siopis ve Bakasetas'ı getirerek dikkat çekmişti. Yunan futbolunu çok yakından takip eden tecrübeli hocanın Fenerbahçe yönetiminden, PAOK formasını giyen Dimitrios Limnios'un alınmasını istediği öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler'in 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için PAOK'la temasa geçtiği, Yunan kulübünün 4 milyon Euro istediği belirtildi. Yönetim Limnios'un sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olmasını koz olarak kullanacak.