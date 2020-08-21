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    • Spor
    • 21.08.2020 Gazete
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    Başkanı : Koita için görüşeceğiz

    Başkanı , HelpSteps ’nda takımın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. ’nın transferi hakkında konuşan Çebi, “Koita ismi geçiyor. Sayın önemli biridir ve üyemizdir. ’nün de sahibidir. Talebimizin olup olmayacağına teknik heyetimizle görüşüp karar vereceğiz. Onun da bu konuda sıkıntıya girmesini istemiyorum” dedi.

    Koita için görüşeceğiz

    Başkanı , HelpSteps 'nda takımın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 'nın transferi hakkında konuşan Çebi, "Koita ismi geçiyor. Sayın önemli biridir ve üyemizdir. 'nün de sahibidir. Talebimizin olup olmayacağına teknik heyetimizle görüşüp karar vereceğiz. Onun da bu konuda sıkıntıya girmesini istemiyorum" dedi.



    GÖZBAŞI'YA ÖVGÜ
    KAYSERİSPOR Başkanı Berna Gözbaşı'yı öven Başkan Çebi, "Sözünün eri bir Anadolu kadını gibi davrandı. Anadolu'da bir söz vardır, 'Bir kızı bin kişi ister ama bir kişi alır' diye. Sosyal medyada tacize uğramasını doğru bulmuyorum. Bu transfer bir yönetici başarısıdır" ifadesini kullandı.

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