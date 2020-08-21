Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, HelpSteps İş Birliği Lansmanı'nda takımın transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kasımpaşalı Koita'nın transferi hakkında konuşan Çebi, "Koita ismi geçiyor. Sayın Turgay Ciner önemli biridir ve Divan Kurulu üyemizdir. Kasımpaşa Kulübü'nün de sahibidir. Talebimizin olup olmayacağına teknik heyetimizle görüşüp karar vereceğiz. Onun da bu konuda sıkıntıya girmesini istemiyorum" dedi.





GÖZBAŞI'YA ÖVGÜ

KAYSERİSPOR Başkanı Berna Gözbaşı'yı öven Başkan Çebi, "Sözünün eri bir Anadolu kadını gibi davrandı. Anadolu'da bir söz vardır, 'Bir kızı bin kişi ister ama bir kişi alır' diye. Sosyal medyada tacize uğramasını doğru bulmuyorum. Bu transfer bir yönetici başarısıdır" ifadesini kullandı.