Şenol Güneş, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle ilgili, "Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Bence Trabzonspor'a haksızlık yapıldı, orada bir lobi gerekiyor" açıklaması yaptı.

TRABZON TARAFTARI 1 NUMARA

Güneş, "Trabzonspor'un bir taraftar kitlesi var. Uzun süredir yalnız bırakmıyorlar. 1 numaralar. Her zaman destek oluyorlar. İyi günde kötü günde oluyorlar. Pandemide bunu gördük"

UĞURCAN TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE

Trabzonspor'un her sene şampiyonluğa oynayacağını dile getiren Güneş, "Uğurcan Çakır, Türkiye'nin üzerinde bir kaleci şu an. Umarım üzerine koyarak devam eder" ifadelerini kullandı.