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    • Spor
    • 21.08.2020 Gazete
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    A ’ın patronu net konuştu! "'a haksızlık yapıldı"

    , ’un Avrupa kupalarından men edilmesiyle ilgili, “Trabzonspor, ’ne gidemedi. Bence Trabzonspor’a haksızlık yapıldı, orada bir lobi gerekiyor” açıklaması yaptı.

    Trabzonspor'a haksızlık yapıldı

    , 'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle ilgili, "Trabzonspor, 'ne gidemedi. Bence Trabzonspor'a haksızlık yapıldı, orada bir lobi gerekiyor" açıklaması yaptı.

    TRABZON TARAFTARI 1 NUMARA
    Güneş, "Trabzonspor'un bir taraftar kitlesi var. Uzun süredir yalnız bırakmıyorlar. 1 numaralar. Her zaman destek oluyorlar. İyi günde kötü günde oluyorlar. Pandemide bunu gördük"

    UĞURCAN TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE
    Trabzonspor'un her sene şampiyonluğa oynayacağını dile getiren Güneş, "Uğurcan Çakır, Türkiye'nin üzerinde bir kaleci şu an. Umarım üzerine koyarak devam eder" ifadelerini kullandı.

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