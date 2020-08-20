Mustafa Cengiz: Ali Koç’a sempatim var

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bizi tehdit ediyorlar. Limite karşı çıkıyorsun diyorlar. Benim rakibim en iyileri alsın. Rakibim ne kadar güçlüyse ben o kadar güçlüyüm" dedi. Cengiz, "Yoksa benim Fenerbahçe ile ne işim olur? Başkanıyla ne işim olur? Aksine Ali Koç'a karşı sempatim var. Hastane yapmışlar, biz de orada bedava tedavi görmüşüz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ!

Mustafa Cengiz, Mensah'ın transferinin 19.05'te açıklanması ile ilgili, "Kuruluş tarihimizi hatırlattığı için Beşiktaş'a teşekkür ediyoruz!" dedi.