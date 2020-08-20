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    • Spor
    • 20.08.2020 Gazete
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    : "’a sempatim var"

    Başkanı , “Bizi tehdit ediyorlar. Limite karşı çıkıyorsun diyorlar. Benim rakibim en iyileri alsın. Rakibim ne kadar güçlüyse ben o kadar güçlüyüm” dedi. Cengiz, “Yoksa benim ile ne işim olur? Başkanıyla ne işim olur? Aksine ’a karşı sempatim var. Hastane yapmışlar, biz de orada bedava tedavi görmüşüz” ifadelerini kullandı.

    Mustafa Cengiz: Ali Koç’a sempatim var

    Başkanı , "Bizi tehdit ediyorlar. Limite karşı çıkıyorsun diyorlar. Benim rakibim en iyileri alsın. Rakibim ne kadar güçlüyse ben o kadar güçlüyüm" dedi. Cengiz, "Yoksa benim ile ne işim olur? Başkanıyla ne işim olur? Aksine 'a karşı sempatim var. Hastane yapmışlar, biz de orada bedava tedavi görmüşüz" ifadelerini kullandı.

    BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ!
    Mustafa Cengiz, Mensah'ın transferinin 19.05'te açıklanması ile ilgili, "Kuruluş tarihimizi hatırlattığı için Beşiktaş'a teşekkür ediyoruz!" dedi.

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