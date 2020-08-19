Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 19, 2020
Başkanımız, görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza, Fenerbahçemizin 2020-21 sezonu formalarını takdim etti.
🔗 https://t.co/h31zoqApfr pic.twitter.com/92y5VvKkEw
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını takdim etti.