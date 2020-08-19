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    • 19.08.2020 22:31
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    Başkan Erdoğan, Başkanı 'u 'nde kabul etti

    Başkan , Kulübü Başkanı 'u 'nde kabul etti. Görüşmede Koç, Başkan Erdoğan'a Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını takdim etti.

    Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

    Başkan , Kulübü Başkanı 'u kabul etti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını takdim etti.

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