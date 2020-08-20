Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz önemli açıklamalara imza attı. İşte o açıklamalar: Çok başbakan ve devlet başkanı ile tanışma ve çalışma şansına eriştim. Sayın Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. İyi ki var. Bütün branşlarla yakından ilgileniyor.

BEN HEP ŞOK YAŞIYORUM

Ben şok yaşıyorum. Her bir araya geldiğimizde öyle sorular soruyor ki öyle kalıyorum. Müthiş hakim. Bu toplantının bile özetini alıyordur. Her kulübü izliyor. Bu bizim için şans.

YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI YEME

Yiğidi öldürün ama hakkını inkar etmeyin. Türk sporuna müthiş destek veriyor. Kendisi olmasaydı şu anda içinde bulunduğumuz stat olmazdı. Bunu neden yadsıyoruz.

SİYASETEN NEDEN ESİRGİYORUZ

Rahmetli Alpaslan Dikmen, 'Galatasaray için bir taşı ileri götürene saygı duyarım' diyor. Aynı şeyi neden bazı insanlara teşekkür etmeyi siyaseten esirgiyoruz.