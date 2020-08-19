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    • Spor
    • 19.08.2020 Gazete
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    Kulübü Başkanı 'den Başkan ’a ziyaret

    Dün Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'ın 'i Çengelköy'deki 'nde kabul ettiği belirtildi. Açıklamada, "Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

    Cengiz'den Başkan Erdoğan’a ziyaret

    Dün Galatasaray Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul ettiği belirtildi. Açıklamada, "Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

    'GEÇMİŞ OLSUN' DİLEĞİNDE BULUNDU
    Başkan 'ın pazartesi günü gerçekleşen görüşmede 'e "Geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu belirtildi. İki kez bıçak altına yatan Cengiz bir süredir kanser tedavisi görüyor.

    Haberler Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaret
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