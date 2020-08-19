Dün Galatasaray Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul ettiği belirtildi. Açıklamada, "Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

'GEÇMİŞ OLSUN' DİLEĞİNDE BULUNDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Mustafa Cengiz'e "Geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu belirtildi. İki kez bıçak altına yatan Cengiz bir süredir kanser tedavisi görüyor.