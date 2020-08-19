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    • Spor
    • 19.08.2020 Gazete
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    Aslan’da hedef ve

    de sessiz ve derinden ilerleyen gözünü iki genç yıldıza çevirmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, Cagliari formasını giyen sağ kanat oyuncusu ve ’ın merkez orta saha oyuncusu için girişimlerini sürdürüyor.

    Aslan’da hedef Kiril Despodov ve Jakub Moder

    de sessiz ve derinden ilerleyen gözünü iki genç yıldıza çevirmiş durumda.

    Sarı-Kırmızılılar, Cagliari formasını giyen sağ kanat oyuncusu ve 'ın merkez orta saha oyuncusu için girişimlerini sürdürüyor.

    Alınan bilgilere göre Galatasaray her iki futbolcu için de kiralama teklifinde bulundu. Teknik direktör 'in hem Despodov hem de Moder'in transferini çok istediği, yönetimin de büyük çaba harcadığı belirtiliyor. Scout ekibinin yaklaşık 1 yıldır takip ettiği iki futbolcunun sözleşmelerine satın alma opsiyonu eklenmesi hedefleniyor. Yönetim 3-4 gün içinde Cagliari ve Lech Poznan'dan yanıt bekliyor.

    Haberler Spor Aslan’da hedef Kiril Despodov ve Jakub Moder
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