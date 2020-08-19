Aslan’da hedef Kiril Despodov ve Jakub Moder

Transferde sessiz ve derinden ilerleyen Galatasaray gözünü iki genç yıldıza çevirmiş durumda.

Sarı-Kırmızılılar, Cagliari formasını giyen sağ kanat oyuncusu Kiril Despodov ve Lech Poznan'ın merkez orta saha oyuncusu Jakub Moder için girişimlerini sürdürüyor.

Alınan bilgilere göre Galatasaray her iki futbolcu için de kiralama teklifinde bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'in hem Despodov hem de Moder'in transferini çok istediği, yönetimin de büyük çaba harcadığı belirtiliyor. Scout ekibinin yaklaşık 1 yıldır takip ettiği iki futbolcunun sözleşmelerine satın alma opsiyonu eklenmesi hedefleniyor. Yönetim 3-4 gün içinde Cagliari ve Lech Poznan'dan yanıt bekliyor.