Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinin imza töreninde açıklamalarda bulundu.

YANLIŞLAR ZİNCİRİ BAŞLAR

Mame Thiam transferi üzerinden isim vermeden Fenerbahçe'ye şok göndermeler yapan Cengiz, "Bazı dedikodular var, bunu yapmamak gerekir. Yanlışlar bir kere başlarsa zincir gibi gider. O zaman hile-i şeriyye yapmayanlar 'beceriksiz' diye adlandırılır. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Ben 'bunu yaptılar' demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor. Bunlarla yola çıkmak istemiyorum. Ben bu yola tevessül edeceklerine inanmıyorum, inanmak da istemiyorum" ifadesini kullandı.

'DÜRÜSTÜZ' DEMEK YANLIŞ

Beşiktaş'ın Mensah transferi ile ilgili de konuşan Başkan Cengiz, "Biz doğruyuz, dürüstüz' demek çok yanlış. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Mensah'a başarılar diliyorum" dedi.