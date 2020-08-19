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    • Spor
    • 19.08.2020 Gazete
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    'den 'ye olay gönderme: Kulağımıza çok büyük dedikodular geliyor inanmak istemiyorum

    Başkanı , HDI ’nın yeni lerinin imza töreninde açıklamalarda bulundu. transferi üzerinden isim vermeden 'ye şok göndermeler yapan Cengiz, "Bazı dedikodular var, bunu yapmamak gerekir. Yanlışlar bir kere başlarsa zincir gibi gider. O zaman hile-i şeriyye yapmayanlar 'beceriksiz' diye adlandırılır. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Ben 'bunu yaptılar' demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor." ifadesini kullandı.

    İnanmak istemiyorum

    Başkanı , HDI 'nın yeni lerinin imza töreninde açıklamalarda bulundu.

    YANLIŞLAR ZİNCİRİ BAŞLAR
    transferi üzerinden isim vermeden 'ye şok göndermeler yapan Cengiz, "Bazı dedikodular var, bunu yapmamak gerekir. Yanlışlar bir kere başlarsa zincir gibi gider. O zaman hile-i şeriyye yapmayanlar 'beceriksiz' diye adlandırılır. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Ben 'bunu yaptılar' demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor. Bunlarla yola çıkmak istemiyorum. Ben bu yola tevessül edeceklerine inanmıyorum, inanmak da istemiyorum" ifadesini kullandı.

    'DÜRÜSTÜZ' DEMEK YANLIŞ
    Beşiktaş    'ın Mensah transferi ile ilgili de konuşan Başkan Cengiz, "Biz doğruyuz, dürüstüz' demek çok yanlış. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Mensah'a başarılar diliyorum" dedi.

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