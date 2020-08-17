Mustafa Cengiz sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın gündemindeki konulara açıklık getirdi.
Kombine konusuyla sözlerine başlayan Cengiz, "Kombinelerle ilgili start almak istiyoruz ama aracı kuruluşumuz, maçlar oynanmadan iade talepleri olacağını belirtiyor ve izin vermiyor. Maçlar oynanmadığı takdirde, hiçbir sorun çıkmayacağına dair Galatasaray taraftarının taahhütü var. Bunu aşmaya çalışıyoruz." dedi. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları...
FEGHOULİ'NİN FIFA'YA BAŞVURDUĞU HABERLERİ DOĞRU MU?
Haberi ben de okudum. Yanlış. Nisan'dan beri ödememe diye bir durum yok. Öyle olsa 3 ay geçtiği için fesih hakkı doğar. Cezayir gazetesinin bunu yazması haberin doğru olduğu anlamına gelmez. Yanlış bilgi almışlardır. Ben kontratlı hiçbir futbolcumun aleyhine konuşmam. 4 oyuncu bizi yordu dedim ama kontratlı oyuncumuz oldukları sürece fazlasını yapmam. Görüşmeler sürüyor.
TRANSFERDE SON DURUM NEDİR? MENSAH TRANSFERİNDE NELER YAŞANDI?
Kayserispor ile hiç konuşmadım. Hiçbir transfere direkt girmedim. Ne oturdum menajerlerle konuştum ne de futbolcularla konuştum. Galatasaray'da kültür böyle. İlgili yöneticilerimiz gerekeni yapar. Ben de konuşulanları Abdurrahim Bey'e sordum. İzin almadan futbolcuyla konuşmuşuz. Baktık ki biz değil futbolcu bize gelmiş. Bizim bir teklifimiz yok. Arkadaşlarımız Kayserispor'u aramış, görüşmek için. Futbolcu Beşiktaş ile anlaşmış dedik. Hayır biz sizden teklif bekliyoruz dediler. 2.8 milyon Euro vermişler. Bizim böyle bir paramız var ama harcayamayız. En yüksek harcama limiti bizde ama dikkatli kullanıyoruz. Sen paraları saçıp ardından bana limit aç diyemezsin. Başları sıkışıncaya kadar 'Bas bas paraları Leyla'ya.' sonradan para bitti limit açın. Rakip kulüplerimize saygı duyuyorum. Kimse bizi har vurup harman savunmaya alet edemez. Biz bu duruma alet olmayız. Örnek olmak durumundayız.
'BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİ İÇİN ÇEKİLDİK'
Abdurrahim Albayrak Mensah için aradı. Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz dedi. Biz fiyat arttırmaya girmiyoruz. Bizde yazılı belgeler var ama kimseyi utandırmak istemiyoruz. Mensah'a, Beşiktaş'a, Kayserispor'a başarılar diliyoruz. Biz elimizdeki parayı harcayamayız.
Siz şeffaflığı seviyor musunuz? Kaleci alıyoruz 400 bin Euro. Ligin en iyi kalecilerinden. Transferden sonra bize tepki geliyor. Böyle kırılgan bir taraftarlık olur mu? Şeffaflık, samimiyet önemli. Satan açıklamıyor, alan açıklamıyor. Yıl sonu bilanço açıklanıyor zarar. Sonra deniz bitmiş, limit açın. Önce şeffaf olun rica ediyorum.
4 oyuncu hariç futbolcularımız gereken indirimi yaptılar. Feghouli ve Belhanda dahil her oyuncumuza teşekkür ediyoruz. Teknik ekibimizin de çalışmasıyla inşallah başarıya ulaşacağız.
SERİ VE LEMİNA TEKRAR KİRALANACAK MI?
Bizim hedefimiz 40 milyon Euro. En iyi kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Lemina da teknik heyetin raporu içinde. Olur, olmaz bilemiyorum. Önemli olan Galatasaray'ın menfaatleri. Politikamıza uyuyorsa her futbolcuyla görüşürüz. Tekrar ediyorum bütün futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray anlaşmazsa başka takıma birkaç katı ücrete gider.
KAAN AYHAN TRANSFERİNDE GALATASARAY'IN 2 MİLYON EURO'YU DENKLEŞTİREMEDİĞİ YAZILDI. BU DOĞRU MU?
"Soru sormak özgür, cevap vermemek de özgür."
MEHMET EKİCİ TRANSFERİ GÜNDEMDE Mİ?
Galatasaray çekici bir kulüptür. Görüşmeler yapılıyor tabii ki. Bazı oyuncular geliyor. Sorduğunuz isimle ilgili konuşamam. Hiçbir isimle ilgili konuşamam. Oyuncular önümüze geliyor, teknik heyetimiz düşünüyor, sonra bize geliyor. Transfer bu şekilde yapılıyor.
"4 FUTBOLCU BİZİMLE PAPAZ OLDU"
Maaş indirimi konusuna değinen Cengiz, "Oyuncular %15 indirim yaptı. 4 kişi imzalamadı, bizle papaz oldular. Biz de papaz olmayı biliriz. Bütün futbolculara teşekkür ederiz, Belhanda ve Feghouli de dahil. Teknik kadro inşallah onları en iyi şekilde hazırlayarak şampiyonluğa ulaşacağız. Tekrar ediyorum bütün futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile görüşür, Galatasaray anlaşmaz ise başka takımlara gidebilir! Kaç katına? O da bizi ilgilendirmez" açıklamasını yaptı.