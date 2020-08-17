'BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİ İÇİN ÇEKİLDİK'

Abdurrahim Albayrak Mensah için aradı. Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz dedi. Biz fiyat arttırmaya girmiyoruz. Bizde yazılı belgeler var ama kimseyi utandırmak istemiyoruz. Mensah'a, Beşiktaş'a, Kayserispor'a başarılar diliyoruz. Biz elimizdeki parayı harcayamayız.

Siz şeffaflığı seviyor musunuz? Kaleci alıyoruz 400 bin Euro. Ligin en iyi kalecilerinden. Transferden sonra bize tepki geliyor. Böyle kırılgan bir taraftarlık olur mu? Şeffaflık, samimiyet önemli. Satan açıklamıyor, alan açıklamıyor. Yıl sonu bilanço açıklanıyor zarar. Sonra deniz bitmiş, limit açın. Önce şeffaf olun rica ediyorum.

4 oyuncu hariç futbolcularımız gereken indirimi yaptılar. Feghouli ve Belhanda dahil her oyuncumuza teşekkür ediyoruz. Teknik ekibimizin de çalışmasıyla inşallah başarıya ulaşacağız.