Vedat Muriç'in ayrılık durumu ve Mevlüt Erdinç'in yetersiz performansı nedeniyle hücum hattına en az 2 takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'den dün çok flaş bir hamle geldi. Başkan Ali Koç, Kasımpaşa formasıyla çok iyi bir sezonu geride bırakan Mame Thiam ile bir araya geldi. Görüşmeye futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki ve menajer Ahmet Bulut da katıldı.

Tarafların maaş ve sözleşme süresi konusunda büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin 27 yaşındaki Mame Thiam'a karşılık olarak Kasımpaşa'nın istediği Tolgay Arslan veya Harun Tekin'i takas olarak teklif edeceği öğrenildi. Senegalli futbolcu hücumun her iki kanadında ve en uçta görev alabiliyor.