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    • Spor
    • 17.08.2020 Gazete
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    'den hamlesi! Başkan Senegalli forvet ile görüştü

    ’in ayrılık durumu ve ’in yetersiz performansı nedeniyle hücum hattına en az 2 takviye yapmak isteyen ’den dün çok flaş bir hamle geldi. Başkan , formasıyla çok iyi bir sezonu geride bırakan ile bir araya geldi. Görüşmeye dan sorumlu yönetici ve menajer da katıldı.

    Fenerbahçe'den Mame Thiam hamlesi!

    'in ayrılık durumu ve 'in yetersiz performansı nedeniyle hücum hattına en az 2 takviye yapmak isteyen 'den dün çok flaş bir hamle geldi. Başkan , formasıyla çok iyi bir sezonu geride bırakan ile bir araya geldi. Görüşmeye dan sorumlu yönetici ve menajer da katıldı.

    Tarafların maaş ve sözleşme süresi konusunda büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin 27 yaşındaki Mame Thiam'a karşılık olarak Kasımpaşa'nın istediği veya 'i takas olarak teklif edeceği öğrenildi. Senegalli futbolcu hücumun her iki kanadında ve en uçta görev alabiliyor.

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