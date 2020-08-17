Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman'ın yerine Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni çalıştıran deneyimli teknik adamın kısa süre içinde Malatya'ya gelerek yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

SİVASSPOR GRADEL'İ RENKLERİNE BAĞLADI

Sivasspor Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel'i transfer etti. Geçen sezon Fransa Lig 1. ekiplerinden Toulouse forması giyen sol kanat oyuncusu Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Max Gradel, kariyerine İngiltere'de Leicester City altyapısında başladı.

ABDULLAH 1 YIL DAHA ÇAYKUR RİZESPOR'DA

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor takım kaptanı Abdullah Durak ile dün resmi sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibinde 2,5 yıldır forma giyen Abdullah Durak 1 sezon daha Çaykur Rizespor'da forma giyecek.