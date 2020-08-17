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    • Spor
    • 17.08.2020 Gazete
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    ile anlaştı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    takımlarından , ’ın yerine ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de ’ni çalıştıran deneyimli teknik adamın kısa süre içinde Malatya’ya gelerek yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

    takımlarından , 'ın yerine ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 'ni çalıştıran deneyimli teknik adamın kısa süre içinde Malatya'ya gelerek yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

    GRADEL'İ RENKLERİNE BAĞLADI
    Sivasspor Fildişi Sahilli futbolcu 'i transfer etti. Geçen sezon Fransa Lig 1. ekiplerinden Toulouse forması giyen sol kanat oyuncusu Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Max Gradel, kariyerine 'de Leicester City altyapısında başladı.

    ABDULLAH 1 YIL DAHA ÇAYKUR RİZESPOR'DA
    Süper Lig takımlarından takım kaptanı ile dün resmi sözleşme imzaladı. ekibinde 2,5 yıldır forma giyen Abdullah Durak 1 sezon daha Çaykur Rizespor'da forma giyecek.

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