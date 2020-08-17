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    • Spor
    • 17.08.2020 Gazete
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    Fener’in yeni forveti ! Kesin olarak anlaşma sağlandı

    Takımın en golcü ismi ’i 19 milyon Euro karşılığında Lazio’ya satmak üzere olan yeni forvetini buldu. Sarı- Lacivertliler bir süredir peşinde olduğu ’u bitirdi. Vedat Muriç satılır satılmaz resmen açıklanacak.

    Fener’in yeni forveti Fedor Smolov!

    Takımın en golcü ismi 'i 19 milyon Euro karşılığında Lazio'ya satmak üzere olan yeni forvetini buldu. Sarı- Lacivertliler bir süredir peşinde olduğu 'u bitirdi. Vedat Muriç satılır satılmaz resmen açıklanacak.



    SONUNDA RUSLAR İKNA OLDU
    Yaklaşık 1 hafta önce Rus yıldızın menajeriyle masaya oturup el sıkışan Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova ile pazarlıklarını sürdürüyordu. Yönetim yapılan son görüşmede Rus kulübünü de ikna etmeyi başardı.

    1 MİLYON EURO ÖDENECEK
    Alınan bilgilere göre Fenerbahçe 1 milyon Euro karşılığında Smolov'u 1 yıllığına kiralayacak. 30 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 4 milyon Euro olacağı öğrenildi.

    BARÇA VE REAL MADRİD'E GOL ATTI
    Tecrübeli forvet 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceği de öğrenildi. Geçen sezon devre arasında Celta Vigo'ya kiralanan Smolov, Barcelona ve Real Madrid'e gol atmışı.

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