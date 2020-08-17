Takımın en golcü ismi Vedat Muriç'i 19 milyon Euro karşılığında Lazio'ya satmak üzere olan Fenerbahçe yeni forvetini buldu. Sarı- Lacivertliler bir süredir peşinde olduğu Fedor Smolov'u bitirdi. Vedat Muriç satılır satılmaz transfer resmen açıklanacak.





SONUNDA RUSLAR İKNA OLDU

Yaklaşık 1 hafta önce Rus yıldızın menajeriyle masaya oturup el sıkışan Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova ile pazarlıklarını sürdürüyordu. Yönetim yapılan son görüşmede Rus kulübünü de ikna etmeyi başardı.

1 MİLYON EURO ÖDENECEK

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe 1 milyon Euro karşılığında Smolov'u 1 yıllığına kiralayacak. 30 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 4 milyon Euro olacağı öğrenildi.

BARÇA VE REAL MADRİD'E GOL ATTI

Tecrübeli forvet 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceği de öğrenildi. Geçen sezon devre arasında Celta Vigo'ya kiralanan Smolov, Barcelona ve Real Madrid'e gol atmışı.