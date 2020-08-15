Futbolda yeni sezon öncesi hazırlıklar sürerken yine üst üste coronavirüs haberleri gelmeye başladı. Fenerbahçe önceki akşam yaptığı açıklamada 1 futbolcu ve 1 antrenörün testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Dün iki ismin de testlerinin negatife döndüğü belirtildi.

FUTBOLCULARIN DURUMU İYİ

Sabah saatlerinde ise Galatasaray'dan açıklama geldi ve iki futbolcuda coronavirüse rastlandığı belirtildi. İsmi açıklanmayan iki futbolcunun da durumunun iyi olduğu belirtildi.

EVDE İZOLASYONA ALINDI

Ardından Trabzonspor 1 futbolcunun testinin pozitif olduğunu açıkladı. Bordo-Mavililer, "Sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmıştır" dedi.

MENEMEN'DE TAM 9 VAKA!

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, altyapıdan 9 futbolcunun ve bir destek personelinin testinin pozitif çıktığını duyurdu. Üst üste yaşanan bu gelişmeler büyük şok etkisi yarattı.