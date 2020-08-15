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    • Spor
    • 15.08.2020 Gazete
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    ’den sonra ve ’da da koronavirüse rastlandı

    Yeni sezonun başlamasına 28 gün kala üst üste kötü haberler geliyor. Fener'de 1 cu ve 1 antrenörün testi dün negatife dönerken, G.Saray'da 2 futbolcuda corona tespit edildi. da 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu gelişmeler futbolda adeta şok etkisi yarattı...

    Futbolda yine corona şoku

    Futbolda yeni sezon öncesi hazırlıklar sürerken yine üst üste coronavirüs haberleri gelmeye başladı. Fenerbahçe önceki akşam yaptığı açıklamada 1 futbolcu ve 1 antrenörün testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Dün iki ismin de testlerinin negatife döndüğü belirtildi.

    CULARIN DURUMU İYİ
    Sabah     saatlerinde ise Galatasaray'dan açıklama geldi ve iki futbolcuda coronavirüse rastlandığı belirtildi. İsmi açıklanmayan iki futbolcunun da durumunun iyi olduğu belirtildi.

    EVDE İZOLASYONA ALINDI
    Ardından Trabzonspor 1 futbolcunun testinin pozitif olduğunu açıkladı. Bordo-Mavililer, "Sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmıştır" dedi.

    MENEMEN'DE TAM 9 VAKA!
    TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, altyapıdan 9 futbolcunun ve bir destek personelinin testinin pozitif çıktığını duyurdu. Üst üste yaşanan bu gelişmeler büyük şok etkisi yarattı.

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