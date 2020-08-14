Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.08.2020 19:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.08.2020 19:18
    ABONE OL

    Son dakika: , 21 takımla tescil edildi!

    Son dakika haberine göre profesyonel ligleri ve BAL'dan 3. Lig'e yükselen takımlar tescil edildi. Küme düşmenin kaldırıldığı belirtilirken 'in gelecek sezon 21 takımla oynanacağı da netleşti

    Flaş gelişme! Resmen tescillendi: 21 takım...

    profesyonel ligleri ve BAL'dan 3. Lig'e yükselen takımlar tescil edildi. TFF'den yapılan açıklamada " 'i 1. olarak tamamlayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu ve 'nı kazanan Trabzonspor A.Ş.'nin Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline, TFF 1. Lig müsabakaları sonucunda 1. ve 2. sıraları alan Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan A.Ş. takımlarının Süper Lig'e yükseltilmelerine karar verilmiştir" ifadelerine yer verilirken 2019-2020 Sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de küme düşmenin uygulanmamasının da tescil edildiği belirtildi. Böylece Süper Lig'de gelecek sezon 21 takım yer alacak.

    Haberler Spor Son dakika: Süper Lig, 21 takımla tescil edildi!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri