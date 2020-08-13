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    • 13.08.2020 12:16
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    Son dakika i | 'tan büyük fedakarlık! Cimbom'da kaldı

    Geçtiğimiz sezon yıllık 1,9 milyon euro kazanan , 'da kalmaya karar verdi. Sözleşmesini uzatan Hollandalı isim büyük bir fedakarlık yaparak 800 bin euroya imza attı.

    Donk'tan büyük fedakarlık! Cimbom'da kaldı

    Sözleşmeleri sona eren Mariano, Nagatomo, Andone ve Lemina'ya veda eden 'da ise takımda kaldı.

    Geride kalan sezonda 1.9 milyon Euro garanti para alan Donk sözleşmesini uzatırken önemli bir maddi fedakarlığa imza attı.

    Kemer sıkma kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı savunmacıya 800 bin Euro garanti para önerdi. Menajer Winny Haatrecht teklifi yükseltmeye çalışsa da Galatasaray cephesi geri adım atmadı.

    Futbolu sarı-kırmızılı formayla bırakmak isteyen 34 yaşındaki oyuncu da şartları kabul ettiğini söyledi ve Cimbom'da kaldı.

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