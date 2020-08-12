Karşılıklı ataklarla dengeli geçen ilk yarıda biraz daha baskılı oynayan Atalanta ilk golü bulan da taraf oldu. 26. dakikada Duvan Zapata'nın asistinde Mario Pasalic ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. İki takımın karşılıklı götürdüğü devrede başka gol olmayınca, ilk yarı 1-0 Atalanta'nın üstünlüğü ile tamamlandı.