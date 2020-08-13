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    • 13.08.2020 13:11
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    lı kaleci gençlere taş çıkartıyor! 2 ay önce bacağı kırıldı ama...

    Geride bıraktığımız sezonda Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan 'ın Uruguaylı file bekçisi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alçılarından kurtulan tecrübeli eldiven, reflekslerini geliştirmek için çeşitli antrenmanlar yapıyor. Muslera, bu anlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

    Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında oynanan Ç.Rizespor-Galatasaray maçında Skoda ile çarpışan Fernando Muslera'nın, kaval kemiği kırılmıştı.

    Başarılı bir operasyon geçiren Uruguaylı kaleci, kısa süre içerisinde bacağındaki alçıyı çıkararak antrenmanlara başladı.

    REFLEKSLERİNİ GELİŞTİRİYOR

    Oturduğu yerden reflekslerini geliştirmeye çalışan tecrübeli kalecinin bu azmi, başta teknik heyet olmak üzere herkesi sevindirdi.

    34 yaşındaki file bekçisinin, tahmin edilenden daha kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.
    Haberler Spor Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera gençlere taş çıkartıyor! 2 ay önce bacağı kırıldı ama...
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