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    • Spor
    • 13.08.2020 Gazete
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    Marlon ’da! Novak'ın boşluğunu genç yıldız dolduracak

    ’tan boşalan sol bek bölgesini ’nin 23 yaşındaki yıldızı Marlon ile doldurdu. Trabzonspor dün i resmi olarak açıkladı. , 1+3 yıllığına anlaşma sağladığı Sambacı için Fluminense’ye 150 bin kiralama bedeli ödeyecek. Marlon ise önümüzdeki sezon 480 bin Euro maaşla oynayacak.

    Marlon Trabzonspor’da!

    Trabzonspor Filip Novak'tan boşalan sol bek bölgesini Fluminense'nin 23 yaşındaki yıldızı Marlon ile doldurdu. dün i resmi olarak açıkladı. Karadeniz Fırtınası, 1+3 yıllığına anlaşma sağladığı Sambacı için Fluminense'ye 150 bin kiralama bedeli ödeyecek. Marlon ise önümüzdeki sezon 480 bin Euro maaşla oynayacak.

    BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO!
    Fırtına Marlon'un satın alma opsiyonunu kullanırsa Brezilya ekibine 2 milyon Euro ödeyecek. Genç sol bekin önümüzdeki sezon alacağı ücretler de belli oldu. Marlon'un sözleşmesi uzarsa 2021/22 sezonu için 550 bin Euro, bir sonraki sezon için 600 bin Euro ve son sezon ise 650 bin Euro kazanacak.

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