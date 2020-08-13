Trabzonspor Filip Novak'tan boşalan sol bek bölgesini Fluminense'nin 23 yaşındaki yıldızı Marlon ile doldurdu. Trabzonspor dün transferi resmi olarak açıkladı. Karadeniz Fırtınası, 1+3 yıllığına anlaşma sağladığı Sambacı için Fluminense'ye 150 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Marlon ise önümüzdeki sezon 480 bin Euro maaşla oynayacak.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO!

Fırtına Marlon'un satın alma opsiyonunu kullanırsa Brezilya ekibine 2 milyon Euro ödeyecek. Genç sol bekin önümüzdeki sezon alacağı ücretler de belli oldu. Marlon'un sözleşmesi uzarsa 2021/22 sezonu için 550 bin Euro, bir sonraki sezon için 600 bin Euro ve son sezon ise 650 bin Euro kazanacak.