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    • Spor
    • 13.08.2020 Gazete
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    Lemos tamam sıra Caulker’de! durmak bilmiyor

    Şu ana kadar in en hızlı takımı olan durmak bilmiyor. Sarı-Lacivertliler özellikle son iki sezonda büyük sorun yaşanan stoper bölgesine takviye yapmak için atağa kalktı. Yönetim, formasını giyen ile her konuda anlaşma sağladı.

    Lemos tamam sıra Caulker’de!

    Şu ana kadar in en hızlı takımı olan durmak bilmiyor. Sarı-Lacivertliler özellikle son iki sezonda büyük sorun yaşanan stoper bölgesine takviye yapmak için atağa kalktı. Yönetim, formasını giyen ile her konuda anlaşma sağladı.

    SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ
    İspanyol kulübünden de transferle ilgili resmi açıklama geldi. Başkan Miguel Angel Ramirez Alonso, "Prensipte anlaşma sağladık, tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

    2.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
    Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Mauricio Lemos için Las Palmas'a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Sarı-Lacivertli yönetim Uruguaylı futbolcuyu aldıktan sonra da frene basmayacak.

    BULUT ONU ISRARLA İSTİYOR
    Rota hemen teknik direktör Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi olan Steven Caulker'a dönecek. Fenerbahçe eğer, İngiliz yıldızı da bitirirse stoper krizi sona erecek.

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