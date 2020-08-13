Gaziantep Kozulj’la 2 yıllığına söz kesti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Polonya Ligi takımlarından Pogon Szczecin kulübünde forma giyen Bosnalı Zvonimir Kozulj'u kadrosuna kattı. Pogon Szczecin kulübünde forma giyen 27 yaşındaki Bosnalı orta saha futbolcusu Zvonimir Kozulj ile iki yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

CRISTIAN SAPUNARU YİNE KAYSERİ'DE OYNAYACAK

Kayserispor Rumen savunma oyuncusu Cristian Sapunaru ile yeniden anlaştı. Cristian Sapunaru Kayseri'ye gelerek takıma katıldı. Geçen sezon devre arasında Yukatel Denizlispor'dan kadroya katılan Cristian Sapunaru yeni sezonda yeniden Hes Kablo Kayserispor forması giyecek.

ALANYASPOR'DA SIOPIS COVID-19'A YAKALANDI

Aytemiz Alanyaspor'da sezon öncesi yapılan coronavirüs testlerinde şok! Turuncu-Yeşilli ekibin Yunan ön liberosu Manolis Siopis, testinin pozitif çıktığını İnstagram hesabından duyurdu. Siopis gerekli tüm önlemleri aldığı halde Covid-19'a yakalandığını ifade etti. Yunan oyuncu geçen sezon başarılı bir grafik çizmişti.