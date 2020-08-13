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    • Spor
    • 13.08.2020 Gazete
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    Gaziantep Kozulj’la 2 yıllığına söz kesti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , son olarak takımlarından kulübünde forma giyen Bosnalı ’u kadrosuna kattı. Pogon Szczecin kulübünde forma giyen 27 yaşındaki Bosnalı orta saha futbolcusu Zvonimir Kozulj ile iki yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

    Gaziantep Kozulj’la 2 yıllığına söz kesti

    , son olarak takımlarından kulübünde forma giyen Bosnalı 'u kadrosuna kattı. Pogon Szczecin kulübünde forma giyen 27 yaşındaki Bosnalı orta saha futbolcusu Zvonimir Kozulj ile iki yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

    CRISTIAN SAPUNARU YİNE KAYSERİ'DE OYNAYACAK
    Kayserispor Rumen savunma oyuncusu Cristian Sapunaru ile yeniden anlaştı. 'ye gelerek takıma katıldı. Geçen sezon devre arasında Yukatel Denizlispor'dan kadroya katılan Cristian Sapunaru yeni sezonda yeniden Hes Kablo forması giyecek.

    ALANYASPOR'DA SIOPIS COVID-19'A YAKALANDI
    Aytemiz Alanyaspor'da sezon öncesi yapılan coronavirüs testlerinde şok! Turuncu-Yeşilli ekibin Yunan ön liberosu Manolis Siopis, testinin pozitif çıktığını İnstagram hesabından duyurdu. Siopis gerekli tüm önlemleri aldığı halde Covid-19'a yakalandığını ifade etti. Yunan oyuncu geçen sezon başarılı bir grafik çizmişti.

    Haberler Spor Gaziantep Kozulj’la 2 yıllığına söz kesti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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