Beşiktaş'ın eski yıldızı Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Fatih geleceği parlak bir futbolcu. Geçen sezon Sivasspor'a büyük katkı sağladı. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Bu transfer için Beşiktaş başkanı sayın Ahmet Nur Çebi'ye de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Aksoy ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Sözleşmemin uzunluğu bana olan güveni ve inancı gösteriyor. Bana olan bu güvenini boşa çıkarmayacağım." şeklinde konuştu.