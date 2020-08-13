Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantı sonrası açıklamalar yaptı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yanıt veren Koç, "Kendisini ziyaretimde de söyledim; Cengiz Başkan iyileşsin, şampiyon olmuş gibi sevinirim. Kenetlenmemiz gereken bir süreçte böyle açıklamalar üzücü. Ama cevap vermem gerekiyor" dedi. Mert Hakan Yandaş transferiyle ilgili tartışmalarla ilgili de konuşan Başkan Koç, "Biz Mert Hakan'la mart ayında temas kurduk. Galatasaray ile anlaştığını ve 10 Haziran'a kadar anlaşma şartlarına yerine getirilmezse bizimle görüşebileceğini iletti. Ardından Galatasaray ile arada sorun çıkınca biz görüştük ve anlaştık. Hatta Galatasaray'ın teklif ettiği rakamın daha da düşüğüne bize geldi. Mert Hakan çok düzgün bir duruş sergiledi. Sanırım Galatasaray, Vedat'tan sonra Mert Hakan'ı da kaptırınca böyle bir tepki göstermek zorunda kaldı" dedi.