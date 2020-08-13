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    • Spor
    • 13.08.2020 Gazete
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    3’ü bitti 5’i kaldı! lere devam ediyor

    çalışmalarını sürdüren ’un gündeminde birçok isim yer alıyor. Bordo- Mavili takımın kadrosuna kattığı 3 transferden sonra en az 5 transfer daha yapması bekleniyor. Fırtına, en az iki stoper, iki orta saha ve bir kanat oyuncusu da transfer etmeyi planlıyor. Trabzonspor’un transfer listesinde yer alan oyuncular ise , Oliver burke, , , , , , Nino, Hadebe ve Ampadu.

    3’ü bitti 5’i kaldı! Trabzonspor transferlere devam ediyor

    çalışmalarını sürdüren 'un gündeminde birçok isim yer alıyor. Bordo- Mavili takımın kadrosuna kattığı 3 transferden sonra en az 5 transfer daha yapması bekleniyor.

    Fırtına, en az iki stoper, iki orta saha ve bir kanat oyuncusu da transfer etmeyi planlıyor. Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan oyuncular ise Stiven Mendoza, Oliver burke, Sofiane Diop, Albian Ajeti, Andreas Skov Olsen, Mohammed Elneny, Marvelous Nakamba, Nino, Hadebe ve Ampadu.

    Bordo-Mavililer, bu 10 isimden 5'ini daha bitirmek istiyor.

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