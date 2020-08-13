3’ü bitti 5’i kaldı! Trabzonspor transferlere devam ediyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündeminde birçok isim yer alıyor. Bordo- Mavili takımın kadrosuna kattığı 3 transferden sonra en az 5 transfer daha yapması bekleniyor.

Fırtına, en az iki stoper, iki orta saha ve bir kanat oyuncusu da transfer etmeyi planlıyor. Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan oyuncular ise Stiven Mendoza, Oliver burke, Sofiane Diop, Albian Ajeti, Andreas Skov Olsen, Mohammed Elneny, Marvelous Nakamba, Nino, Hadebe ve Ampadu.

Bordo-Mavililer, bu 10 isimden 5'ini daha bitirmek istiyor.