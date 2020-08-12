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    • 12.08.2020 12:48
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    Yeni transferi resmen duyurdu! 'da | Son dakika

    yeni transferini resmen duyurdu... Trabzonspor, ile 1+3 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı. Bordo-mavililer yeni transferini resmi siteden yaptığı duyuruyla paylaştı. Satın alma opsiyonuyla 1 yılığına kiraladığını belirtilen Marlon'un, satın alma opsiyonunun 2 milyon Euro olduğu belirtildi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...

    Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i satın alma opsiyonuyla 1 yılığına kiraladığını resmen açıkladı. Marlon'un satın alma opsiyonunun 2 milyon Euro olduğu belirtildi. Bordo-mavililerin resmi kanallardan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma yapılmıştır."

    Anlaşmaya göre oyuncuya;

    2020/21 futbol sezonu için 480.000.-EUR

    Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;

    2021/22 futbol sezonu için 550.000.-EUR

    2022/23 futbol sezonu için 600.000.-EUR

    2023/24 futbol sezonu için 650.000.-EUR ödenecek.

    MARLON RODRIGUES XAVIER KİMDİR?

    Marlon Rodrigues Xavier sol bek oyuncusu, 20 Mayıs 1997 yılında Brezilya'nın Cascavel şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Criciuma Esporte'de başlayan Marlon, 2017 yılında ülkenin köklü ekiplerinden Fluminense'ye kiralandı. Fluminense'de 19 maça çıkan ve dikkat çeken bir performans sergileyen Brezilyalı oyuncunun bonservisi 460 bin euro karşılığında satın alındı.

    İlk sezonunda takımın bankoları arasında yer alan 23 yaşındaki oyuncu, ikinci sezonunda ise formasını kaptırdı. Sadece 4 maçta forma giyebilen Marlon, geçtiğimi sezonun başında Portekiz ekibi Boavista'ya kiralandı.

    Geride bıraktığımız sezon Boavista'ya kiralanan Sambacı, burada 27 maça çıktı, 1 gol atıp 2 asist yaptı. 1.78 boyundaki Marlon, sol açıkta da görev alabiliyor. Profesyonel kariyerinde 146 maça çıkan ve 3 gol kaydeden genç futbolcunun piyasa değeri 1.2 milyon euro. Fluminense ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sambacı, Brezilya U20 Takımı ile de 2 maçta görev aldı.
    Haberler Spor Yeni transferi resmen duyurdu! Marlon Rodrigues Xavier Trabzonspor'da | Son dakika
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