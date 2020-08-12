MARLON RODRIGUES XAVIER KİMDİR?

Marlon Rodrigues Xavier sol bek oyuncusu, 20 Mayıs 1997 yılında Brezilya'nın Cascavel şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Criciuma Esporte'de başlayan Marlon, 2017 yılında ülkenin köklü ekiplerinden Fluminense'ye kiralandı. Fluminense'de 19 maça çıkan ve dikkat çeken bir performans sergileyen Brezilyalı oyuncunun bonservisi 460 bin euro karşılığında satın alındı.

İlk sezonunda takımın bankoları arasında yer alan 23 yaşındaki oyuncu, ikinci sezonunda ise formasını kaptırdı. Sadece 4 maçta forma giyebilen Marlon, geçtiğimi sezonun başında Portekiz ekibi Boavista'ya kiralandı.

Geride bıraktığımız sezon Boavista'ya kiralanan Sambacı, burada 27 maça çıktı, 1 gol atıp 2 asist yaptı. 1.78 boyundaki Marlon, sol açıkta da görev alabiliyor. Profesyonel kariyerinde 146 maça çıkan ve 3 gol kaydeden genç futbolcunun piyasa değeri 1.2 milyon euro. Fluminense ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sambacı, Brezilya U20 Takımı ile de 2 maçta görev aldı.