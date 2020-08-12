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    • 12.08.2020 12:56
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    Son dakika: 'da sürpriz imza! O isim Fatih Terim'in yardımcısı olarak geri döndü

    Son dakika haberine göre bir dönem forması da giyen ve şampiyonluklar yaşayan İspanyol oyuncu , Fatih Terim'in yardımcısı olarak sarı-kırmızılı ekibe geri döndü.

    G.Saray'da sürpriz imza! O isim geri döndü

    Geçtiğimiz sezonu istediği gibi tamamlayamayan , yeni sezon hazırlıklarına bugün başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanını gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim'in ekibi de yenilendi. Galatasaray'ın eski futbolcusu , teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenmana çıktı.

    Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in ardından İmparator, yardımcıları olarak futbolu bırakan Selçuk İnan, eski öğrencileri Necati Ateş ve Albert Riera'yı belirledi. Riera, 2011/2012 yılında Yunan ekibi Olimpiakos'tan Galatasaray'a transfer olmuş, 2014 yılına kadar da Süper Lig'de top koşturmuştu.

    Öte yandan, bugünkü idmana resmi sözleşmeye imza atan Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan da katıldı.

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