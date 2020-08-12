PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLUYOR

37 yaşındaki orta saha, bu sezon çıktığı 32 maçta 6 gol 6 asist yaptı. Yaşına rağmen gösterdiği performansla alkış alan deneyimli orta saha, bu maçlarda 2 bin 614 dakika sahada kaldı.