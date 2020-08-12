Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.08.2020 14:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2020 14:45
    ABONE OL

    son dakika gelişmesi! Atiba ile anlaşma sağlandı | Beşiktaş transfer haberleri

    , geride bıraktığımız sezonda performansı ile takdir toplayan 37 yaşındaki ile devam etme kararı aldı. 37 yaşındaki Kanadalı oyuncu ile bir kaç gündür süren görüşmeler sonrasında orta yol bulundu ve 1 sezon için daha anlaşma yapıldı. Siyah beyazlılar, 500 bin euro + bonuslar karşılığında 37 yaşındaki Kanadalı futbolcuyla el sıkıştı.

    Beşiktaş'ın iç transferdeki en büyük sorunlarından bir tanesi olan Atiba konusu çözüldü. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Kanadalı orta saha ile maaş konusunda anlaşma sağlandı.

    500 BİN EURO ARTI BONUS

    Dün yapılan idmana katılmadığı için Beşiktaşlı taraftarların endişelenmesine yol açan deneyimli futbolcunun, yönetimin 500 bin euro garanti ücret artı bonus teklifine tamam dediği öğrenildi.

    Futbolcuyla 1 yıllık anlaşmanın yapıldığı kaydedilirken, Atiba'nın kısa süre içerisinde antrenmana çıkması bekleniyor.

    PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLUYOR

    37 yaşındaki orta saha, bu sezon çıktığı 32 maçta 6 gol 6 asist yaptı. Yaşına rağmen gösterdiği performansla alkış alan deneyimli orta saha, bu maçlarda 2 bin 614 dakika sahada kaldı.
    Haberler Spor Beşiktaş son dakika gelişmesi! Atiba ile anlaşma sağlandı | Beşiktaş transfer haberleri
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri