Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.08.2020 19:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2020 19:33
    ABONE OL

    'de şok ayrılık! görevinden istifa etti.

    Kulübü Başkan Vekili 'un yönetim kuruluna sunduğu istifa dilekçesi, kurul tarafından kabul edildi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başkan vekili Semih Özsoy'un yönetim kurulundan istifa ettiğine dair dilekçe kulübe iletildi ve yönetim kurulu ise aldığı karar doğrultusunda bu istifayı kabul etti.

    Fenerbahçe'de şok ayrılık!

    Kulübünde başkan vekili , görevinden istifa etti.

    Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un yönetim kuruluna sunduğu istifa dilekçesi, kurul tarafından kabul edildi.
    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başkan vekili Semih Özsoy'un yönetim kurulundan istifa ettiğine dair dilekçe kulübe iletildi ve yönetim kurulu ise aldığı karar doğrultusunda bu istifayı kabul etti.

    Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması şu şekilde: "Yönetim kurulu başkan vekilimiz sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye istinaden yönetim kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir. Başkan vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz."

    Haberler Spor Fenerbahçe'de şok ayrılık! Semih Özsoy görevinden istifa etti.
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri