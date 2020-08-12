Fenerbahçe Kulübünde başkan vekili Semih Özsoy, görevinden istifa etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un yönetim kuruluna sunduğu istifa dilekçesi, kurul tarafından kabul edildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başkan vekili Semih Özsoy'un yönetim kurulundan istifa ettiğine dair dilekçe kulübe iletildi ve yönetim kurulu ise aldığı karar doğrultusunda bu istifayı kabul etti.

Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması şu şekilde: "Yönetim kurulu başkan vekilimiz sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye istinaden yönetim kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir. Başkan vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz."