"Başta Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Fatih hocamıza, beni bu kulübe layık gören tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'da olmak, Galatasaray'ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum. Şu an burada Galatasaray formasını taşıdığım için inanılmaz gururluyum. Benim için çok gurur verici bir olay. Buralara gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu bir başlangıç. Başlangıç ne kadar güzel oldu. İnşallah benim de Galatasaray'dan ayrılışım kaptanımızın ayrılışı gibi mutlu, güzel bir şekilde olur tek temennim bu. Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun."

EMRE KILINÇ'IN CV'Sİ

23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da doğan Emre Kılınç, Boluspor altyapısında başladığı kariyerini bu kulübün A takımında sürdürerek 2016-2017 ara transfer sezonunda Sivasspor'a transfer oldu.

Sivasspor'da geçirdiği üç sezonda gösterdiği başarılı performans grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırılarak, 7 Eylül 2019'da ilk kez A Milli formayı giydi.

İki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde oynayabilen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Çıktığı 31 resmi maçta 9 gol, 7 asistlik katkı verdi.