Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan 25 yaşındaki futbolcu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Emre, Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emre Kılınç'ın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.
Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından konu ile ilgili KAP'a yapılan duyuru şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Emre Kılınç ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
"BU BİR BAŞLANGIÇ"
Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Emre Kılınç, Galatasaray Televizyonu'na konuştu.
Galatasaray'ın futbolcusu olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirten Emre Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Başta Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Fatih hocamıza, beni bu kulübe layık gören tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'da olmak, Galatasaray'ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum. Şu an burada Galatasaray formasını taşıdığım için inanılmaz gururluyum. Benim için çok gurur verici bir olay. Buralara gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu bir başlangıç. Başlangıç ne kadar güzel oldu. İnşallah benim de Galatasaray'dan ayrılışım kaptanımızın ayrılışı gibi mutlu, güzel bir şekilde olur tek temennim bu. Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun."
EMRE KILINÇ'IN CV'Sİ
23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da doğan Emre Kılınç, Boluspor altyapısında başladığı kariyerini bu kulübün A takımında sürdürerek 2016-2017 ara transfer sezonunda Sivasspor'a transfer oldu.
Sivasspor'da geçirdiği üç sezonda gösterdiği başarılı performans grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırılarak, 7 Eylül 2019'da ilk kez A Milli formayı giydi.
İki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde oynayabilen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Çıktığı 31 resmi maçta 9 gol, 7 asistlik katkı verdi.