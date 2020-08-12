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    • Spor
    • 12.08.2020 Gazete
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    Falcao indirim yaptı! Golcü star ayrılmıyor

    Başkanı , yabancı yıldızların durumu hakkında bilgi verdi. Cengiz, Falcao ile yola devam edeceklerini söyleyerek, “Kendisi indirim yaptı. Yeni sezonda da bizimle birlikte olmaya devam edecek” ifadesini kullandı. ’nın durumuyla ilgili olarak da konuşan Cengiz, “Lemina bize hizmet verdi. Bildiğim kadarıyla teknik ekibin planlarında yok. Bu nedenle takımdan ayrılacak” dedi.

    Falcao indirim yaptı! Golcü star ayrılmıyor

    Başkanı , yabancı yıldızların durumu hakkında bilgi verdi. Cengiz, Falcao ile yola devam edeceklerini söyleyerek, "Kendisi indirim yaptı. Yeni sezonda da bizimle birlikte olmaya devam edecek" ifadesini kullandı. 'nın durumuyla ilgili olarak da konuşan Cengiz, "Lemina bize hizmet verdi. Bildiğim kadarıyla teknik ekibin planlarında yok. Bu nedenle takımdan ayrılacak" dedi.

    Seri ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, "Seri'nin yeni sezonda takımda kalması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

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