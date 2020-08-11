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    • 12.08.2020 01:56
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    'nde 'ı 1-0 yenen yarı finale yükseldi

    çeyrek final karşılaşmasında İspanyol ekibi , 88. dakikada 'un ayağından bulduğu golle İngiliz ekibi 'ı eledi. Sevilla yarı finalde 'ın rakibi oldu.

    Sevilla turladı!

    çeyrek final karşılaşmasında İspanyol ekibi , 88. dakikada 'un ayağından bulduğu golle İngiliz ekibi 'ı eledi.

    MSV Arena'da oynanan Wolverhampton - Sevilla mücadelesini İtalyan hakem üçlüsü Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yönetti. Çekişmeli geçen maçın 13. dakikasında Wolverhampton kazandığı penaltı ile önemli bir fırsat elde etti. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Raul Jimenez bu fırsatı değerlendiremedi. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk devresinde iki takım da aradığı golü bulamadı.

    MANCHESTER'IN RAKİBİ
    İkinci yarının son dakikalarına kadar mücadelede gol sesi çıkmazken, 88. dakikada Ever Banega'nin asistinde Lucas Ocampos ağları sarsarak, takımına yarı final biletini aldırdı. UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Sevilla'nın rakibi oldu. Karşılaşma 16 Ağustos Pazar günü oynanacak.

    UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu'nda Inter ve Manchester United'ın ardından ve Sevilla yarı finale çıkan takımlar oldu.

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