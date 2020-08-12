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    • 12.08.2020 19:35
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    , Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna kattı

    Kulübü, son olarak Aytemiz forması giyen Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı video ile N'Sakala ini duyurdu. N'Sakala'nın gitar çaldığı videoda, 30 yaşındaki oyuncunun, "Merhaba Beşiktaş, ben Fabrice N'Sakala" sözleri de yer aldı.

    Kulübü, son olarak Aytemiz forması giyen Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı video ile N'Sakala ini duyurdu. N'Sakala'nın gitar çaldığı videoda, 30 yaşındaki oyuncunun, "Merhaba Beşiktaş, ben Fabrice N'Sakala" sözleri de yer aldı.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden de transferle ilgili olarak, "Kulübümüz, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N'Sakala'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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