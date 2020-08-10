Galatasaray'a yeni 10 numara İtalya'dan

CAGLIARI DE PEŞİNE DÜŞTÜ

Son olarak Corriere Dello Sport, Cagliari'nin yeni teknik direktörü Di Francesco'nun Sampdoria'dan Gaston Ramirez'i istediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre Torino'nun da takip ettiği ayrıca BAE ve Katar'dan da bazı takımların teklif götürdüğü 29 yaşındaki 10 numara için Galatasaray'ın büyük bir ilgisi var. Fotomaç'ın haberine göre Ramirez de vatandaşı Fernando Muslera'nın forma giydiği Galatasaray'ın yapacağı muhtemel bir teklife sıcak bakıyor. Sampdoria ve menajeriyle görüşmelerin başladığı ifade ediliyor. Gaston Ramirez'in bir yıl daha anlaşması bulunuyor ve Fatih Terim, oyuncunun mutlaka alınmasını istiyor.