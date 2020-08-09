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    • Spor
    • 09.08.2020 Gazete
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    'tan için son teklif

    ’tan vazgeçmiyor. Siyah-Beyazlı yönetim ’ın da gündeminde olan Mensah için şartları zorlama kararı aldı. Daha önce bu oyuncu için ’a 4 futbolcu artı para teklifinde bulunan Başkan ’nin Kayserispor Başkanı ile bir araya gelerek yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

    Beşiktaş'tan Mensah için son teklif

    'tan vazgeçmiyor. Siyah-Beyazlı yönetim 'ın da gündeminde olan Mensah için şartları zorlama kararı aldı. Daha önce bu oyuncu için 'a 4 futbolcu artı para teklifinde bulunan Başkan 'nin Kayserispor Başkanı ile bir araya gelerek yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

    Başkan Çebi'nin yapacağı bu teklif sonrası Mensah'ın kaderi belli olacak. Çebi'nin yıldız oyuncu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı gelen bölgeler arasında yer alıyor.

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