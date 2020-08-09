Beşiktaş'tan Mensah için son teklif

Beşiktaş Mensah'tan vazgeçmiyor. Siyah-Beyazlı yönetim Galatasaray'ın da gündeminde olan Mensah için şartları zorlama kararı aldı. Daha önce bu oyuncu için Kayserispor'a 4 futbolcu artı para teklifinde bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile bir araya gelerek yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

Başkan Çebi'nin yapacağı bu teklif sonrası Mensah'ın kaderi belli olacak. Çebi'nin yıldız oyuncu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı gelen bölgeler arasında yer alıyor.