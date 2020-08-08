Oympiakos forması giyen Omar Elabdellaoui, Yunan basınına yaptığı açıklamayla Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

28 yaşındaki Norveçli sağ bek, "Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni takımda tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.