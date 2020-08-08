Galatasaray, ilk yabancı transferini açıklamaya hazırlanıyor... Geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Olympiakos'un sağ beki Omar Elabdellaoui'le de her konuda anlaşmaya vardı.
Oympiakos forması giyen Omar Elabdellaoui, Yunan basınına yaptığı açıklamayla Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.
28 yaşındaki Norveçli sağ bek, "Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni takımda tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Yunan ekibinin UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından kulübüyle olan sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi.
1 MİLYON EURO ALACAK
3 senelik anlaşma yapılan Norveçli futbolcuya yıllık 1 milyon euro verileceği belirtildi.