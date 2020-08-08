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    • 08.08.2020 14:03
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    Son dakika | 'a transfer olduğunu açıkladı! Florya artık onu bekliyor... Galatasaray transfer haberleri

    Transfer döneminde 'dan sonra sessizliğini koruyan transfer bombasını patlatmaya hazır... Bu kez transferi oyuncunun kendinden geldi. Galatasaray ile anlaşmaya varan sağ bek , takımı Olympiacos'a veda etti. Oyuncunun kısa süre içerisinde Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Galatasaray, ilk yabancı transferini açıklamaya hazırlanıyor... Geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Olympiakos'un sağ beki Omar Elabdellaoui'le de her konuda anlaşmaya vardı.

    Oympiakos forması giyen Omar Elabdellaoui, Yunan basınına yaptığı açıklamayla Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

    28 yaşındaki Norveçli sağ bek, "Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni takımda tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

    İSTANBUL'A GELİYOR

    Yunan ekibinin UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından kulübüyle olan sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

    1 MİLYON EURO ALACAK

    3 senelik anlaşma yapılan Norveçli futbolcuya yıllık 1 milyon euro verileceği belirtildi.
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