Galatasaray'da önemli bi ayrılık gerçekleşiyor. Sarı kırmızılılar, geçmiş şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Sofiane Feghouli ile yolları ayırmanın hazırlığını yapıyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; daha önce de Belhanda ve Feghouli'ye talip olduğu bilinen Sampdoria haricinde Genoa da devreye girdi ve Cezayirli yıldızın peşine düştü.