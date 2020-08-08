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    • 08.08.2020 12:43
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    'da ayrılığın ayak sesleri! Feghouli İtalya yolcusu... | Galatasaray transfer haberleri

    Gelecek sezon için transfer politikasını satacağı oyunculara göre dizayn edecek olan 'da hareketli günlerce yaşanıyor... Mali kriz problemlerle boğuşan Galatasaray'da yolcu isimler belli. Bu isimlerin başında Feghouli ve geliyor. Aktarılan bilgilere göre Feghouli, ayrılığı daha önce gerçekleşen isim olacak. İşte detaylar...

    Galatasaray'da önemli bi ayrılık gerçekleşiyor. Sarı kırmızılılar, geçmiş şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Sofiane Feghouli ile yolları ayırmanın hazırlığını yapıyor.

    Fotomaç'ta yer alan habere göre; daha önce de Belhanda ve Feghouli'ye talip olduğu bilinen Sampdoria haricinde Genoa da devreye girdi ve Cezayirli yıldızın peşine düştü.

    YENİ EVİ İTALYA OLACAK
    Öte yandan sarı kırmızılılarla kısa süre içerisinde resmi temaslara başlayacak her iki kulübün de oyuncuyu takımlarına katmak için dev bir yarışa gireceği ifade edildi.

    Sofiane Feghouli bu sezon toplamda 36 maça çıkarken 7 gol 6 asist üretmişti.
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