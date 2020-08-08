İtalya Serie A ekibi Juventus, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Lyon'a elenmesinin ardından teknik direktör Maurizio Sarri'nin görevine son verdi.

İtalyan ekibinin başkanı Andrea Agnelli, Lyon karşılaşmasının hemen sonrasında "Sarri ile devam edeceğiz" demesine rağmen, İtalyan ekibinde yapılan toplantıda 61 yaşındaki teknik adamla gelecek sezona başlamama kararı alındı.