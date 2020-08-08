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    • 08.08.2020 15:56
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    , teknik direktör 'nin görevine son verdi ! Şampiyonlar Ligi'nden elenince...

    Sonra Serie A şampiyonu , dün akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lyon'a elenmişti. Şampiyonlar Ligi'ne vedanın faturası ise teknik direktör 'ye çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus'ta yönetim, Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı.

    İtalya Serie A ekibi Juventus, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Lyon'a elenmesinin ardından teknik direktör Maurizio Sarri'nin görevine son verdi.

    İtalyan ekibinin başkanı Andrea Agnelli, Lyon karşılaşmasının hemen sonrasında "Sarri ile devam edeceğiz" demesine rağmen, İtalyan ekibinde yapılan toplantıda 61 yaşındaki teknik adamla gelecek sezona başlamama kararı alındı.

    Juventus'tan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Maurizio Sarri görevinden alınmıştır. Juventus'un tarihinde arka arkaya dokuzuncu şampiyonluğuna ulaşmasını sağlayan Maurizio Sarri'ye teşekkür ederiz.
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