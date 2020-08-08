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    • Spor
    • 08.08.2020 Gazete
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    Şok eden Mert Hakan iddiası! 'ın ’deki galibiyeti sonra ’a mesaj attı

    ’ye imza atan ’ın G.Saray’ın ’deki galibiyeti sonrasında 2. Başkan ’a zafer mesajları atığı öne sürüldü...

    Şok eden Mert Hakan iddiası

    ile ilgili ortalığı karıştıracak iddia... Bilindiği gibi yıldız oyuncu daha önce ile anlaşmış ancak sonrasında 'nin araya girmesiyle 'ün yolunu tutmuştu. Mert Hakan Yandaş'ın Kadıköy'deki Galatasaray galibiyeti sonrasında İkinci Başkan 'a mesaj attığı ve bu mesajda zafer ifadeleri kullandığı iddia edildi. Bu mesajların Galatasaray Başkanı 'in talimatıyla sızdırılmadığı öğrenildi. Mesajların, Albayrak'ta saklı olduğu iddia ediliyor. Yeni sezon öncesinde flaş transferlerden olan Mert Hakan Yandaş ile ilgili bu iddia ortalığı karıştıracak. Tecrübeli oyuncuyu Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yönlendiren kişinin Emre Belözoğlu olduğu biliniyor.

    ROTASI BİR ANDA DÖNDÜ!
    Daha önce Galatasaray ile anlaşan yıldız futbolcu Mert Hakan sonrasında Fenerbahçe'ye imza attı. Bu transfer sosyal medyada ve basında çok konuşuldu.

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