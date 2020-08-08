MERT Hakan Yandaş ile ilgili ortalığı karıştıracak iddia... Bilindiği gibi yıldız oyuncu daha önce Galatasaray ile anlaşmış ancak sonrasında Fenerbahçe'nin araya girmesiyle Kadıköy'ün yolunu tutmuştu. Mert Hakan Yandaş'ın Kadıköy'deki Galatasaray galibiyeti sonrasında İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a mesaj attığı ve bu mesajda zafer ifadeleri kullandığı iddia edildi. Bu mesajların Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in talimatıyla sızdırılmadığı öğrenildi. Mesajların, Albayrak'ta saklı olduğu iddia ediliyor. Yeni sezon öncesinde flaş transferlerden olan Mert Hakan Yandaş ile ilgili bu iddia ortalığı karıştıracak. Tecrübeli oyuncuyu Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yönlendiren kişinin Emre Belözoğlu olduğu biliniyor.

ROTASI BİR ANDA DÖNDÜ!

Daha önce Galatasaray ile anlaşan yıldız futbolcu Mert Hakan sonrasında Fenerbahçe'ye imza attı. Bu transfer sosyal medyada ve basında çok konuşuldu.