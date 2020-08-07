UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi de koronavirüs salgını arası sonrası kaldığı yerden devam etti.

Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının bazıları, pandemi sebebiyle oynanamamıştı.

Uzun bir aranın ardından oynanan Manchester City-Real Madird maçında turu atlayan taraf İngiliz ekibi oldu.

GOLLER JESUS VE STERLING'DEN

Guardiola'nın öğrencileri 2-1'in rövanşında güçlü rakibini yine aynı skorla devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller Raheem Sterling ve Gabriel Jesus'tan geldi. Real Madrid'in tek sayısını ise Karim Benzema kaydetti.

RAKİP LYON

Manchester City'nin çeyrek finalde rakibi Juventus'u eleyen Franzsız temsilcisi Lyon oldu. Manchtester City - Lyon karşılaşması tek maç olarak oynanacak.