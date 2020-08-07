Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.08.2020 00:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.08.2020 00:50
    ABONE OL

    2-1 | MAÇ SONUCU

    son 16 turunda 2-1'in rövanşında sahasında Real Madird ile karşılaştı.City, Madrid'i yine 2-1'lik skorla yendi ve adını e yazdıran takım oldu.

    City, Madrid'i eledi!

    Avrupa Ligi maçlarının ardından de koronavirüs salgını arası sonrası kaldığı yerden devam etti.

    Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının bazıları, pandemi sebebiyle oynanamamıştı.

    Uzun bir aranın ardından oynanan -Real Madird maçında turu atlayan taraf İngiliz ekibi oldu.

    GOLLER JESUS VE STERLING'DEN
    Guardiola'nın öğrencileri 2-1'in rövanşında güçlü rakibini yine aynı skorla devirdi ve adını e yazdırdı.

    Manchester City'ye galibiyeti getiren goller ve Gabriel Jesus'tan geldi. 'in tek sayısını ise Karim Benzema kaydetti.

    RAKİP LYON
    Manchester City'nin çeyrek finalde rakibi Juventus'u eleyen Franzsız temsilcisi oldu. Manchtester City - Lyon karşılaşması tek maç olarak oynanacak.

    Haberler Spor Manchester City 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri