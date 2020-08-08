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    • Spor
    • 08.08.2020 Gazete
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    için ’a 20 milyon Euro’luk teklifte bulundu!

    İngiliz kulübü dün için ’a 20 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Bordo-Mavililer ise 22 milyon Euro istedi. İngilizler eğer rakamı yukarı çekerse iş bitecek...

    Uğurcan için sıkı pazarlık

    Son iki sezonda gösterdiği müthiş performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Uğurcan Çakır Ada yolcusu... İngiliz ekibi Sheffield United, Trabzonspor'a bonuslarla beraber 20 milyon Euro'luk teklif yaptı. ise 22 milyon Euro istedi.

    BRİGHTON DEVREYE GİRİNCE...
    Alınan     bilgilere göre bir başka İngiliz ekibi Brighton'ın devreye girmesinin ardından girişimlere hız veren Sheffield United 22 milyon Euro'yu da gözden çıkaracak.

    TRABZON YÜZDE 15 İSTİYOR!
    Başkan Ahmet Ağaoğlu    'nun bir sonraki satıştan yüzde 15 pay konusunda da direttiği öğrenildi. İki kulüp yetkililerinin bugün birkez daha görüşeceği ifade ediliyor.

    YUSUF'TAN SONRA UĞURCAN
    Geçtiğimiz     yıl Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Euro karşılığında Lille'e satan Trabzonspor Uğurcan'ı da verirse iki yılda kasasına 40 milyon Euro'ya yakın para koymuş olacak.

    CENK'İN ARDINDAN İKİNCİ OLACAK!
    eğer 22 milyon Euro'ya 'a giderse 'un ardından yurt dışına en yüksek bedelle transfer olan ikinci Türk olacak.

    Haberler Spor Sheffield United Uğurcan Çakır için Trabzonspor’a 20 milyon Euro’luk teklifte bulundu!
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