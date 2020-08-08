Son iki sezonda gösterdiği müthiş performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Uğurcan Çakır Ada yolcusu... İngiliz ekibi Sheffield United, Trabzonspor'a bonuslarla beraber 20 milyon Euro'luk teklif yaptı. Trabzonspor ise 22 milyon Euro istedi.

BRİGHTON DEVREYE GİRİNCE...

Alınan bilgilere göre bir başka İngiliz ekibi Brighton'ın devreye girmesinin ardından girişimlere hız veren Sheffield United 22 milyon Euro'yu da gözden çıkaracak.

TRABZON YÜZDE 15 İSTİYOR!

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bir sonraki satıştan yüzde 15 pay konusunda da direttiği öğrenildi. İki kulüp yetkililerinin bugün birkez daha görüşeceği ifade ediliyor.

YUSUF'TAN SONRA UĞURCAN

Geçtiğimiz yıl Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Euro karşılığında Lille'e satan Trabzonspor Uğurcan'ı da verirse iki yılda kasasına 40 milyon Euro'ya yakın para koymuş olacak.

CENK'İN ARDINDAN İKİNCİ OLACAK!

Uğurcan Çakır eğer 22 milyon Euro'ya Sheffield United'a giderse Cenk Tosun'un ardından yurt dışına en yüksek bedelle transfer olan ikinci Türk olacak.