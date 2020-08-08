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    • Spor
    • 08.08.2020 Gazete
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    'dan yönetimine flaş rapor: Balotelli'yi istiyorum

    ’ın yerine forvet arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’da flaş bir isim gündeme geldi. 'ın yönetimden Balotelli'yi istediği ve "Özel hayatını sorun etmeyin" dediği öğrenildi.

    Balotelli’yi istiyorum

    Fransız ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın yerine forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta çok flaş bir isim gündeme geldi. Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu sonrasında Mario Balotelli'yi listesine aldı. İtalyan futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

    YÖNETİME GARANTİ VERDİ!
    Çok     önemli bir kariyeri olan Balotelli'nin özel yaşantısıyla ilgili sorunların yönetimi endişelendirdiği ancak Sergen Yalçın'ın bu konuda garanti verdiği gelen bilgiler arasında.

    MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK
    Tecrübeli     hocanın yöneticilere, "Özel hayatını sorun etmeyin. Ben onu idare ederim" dediği belirlendi. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içinde Balotelli'nin menajeriyle görüşmesi bekleniyor.

    GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI
    Geçen     sezon Brescia formasını giyen 29 yaşındaki İtalyan forvet 5 gole imzasını attı.

    Son olarak Brescia formasını giyen olaylı bir şekilde takımdan ayrıldI.

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