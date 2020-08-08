Manchester City ile Lyon çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi heyecanı dün yeniden başladı. Manchester City, İspanya'da 2-1 yendiği Real Madrid'i evinde de aynı skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Lyon ise 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus'a Ronaldo'nun golleriyle 2-1 mağlup olmasına rağmen tur atlayan taraf oldu.



DAKAR RALLİSİ'NDE ROTA BELLLİ OLDU

Dünyanın en zorlu yarışı olarak değerlendirilen ve geçen yıl otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın şampiyon olduğu Dakar Rallisi, 3 Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. Geçen yıl bir diğer Red Bull sporcusu Nasser El-Attiyah ikinci, Stephene Peterhansel ise üçüncü olmuştu.

BAŞAKŞEHİR FFP ŞARTLARINA UYAMADI

UEFA geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'in Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarına uymadığını açıkladı. Turuncu-Lacivertliler bunun üzerine UEFA ile 4 yıllık yeni bir anlaşma yapıldığını duyurdu. Anlaşmaya göre, Başakşehir artık sattığı kadar oyuncu alabilecek. Ayrıca 300 bin Euro para cezasının kesildiği de belirtildi.

OMAR MÜJDESİ!

G.Saray, Olympiakos Avrupa Ligi'nden elendiği için Omar Elabdellaoui'ye çabuk kavuşacak.

EMRE KILINÇ İPLE ÇEKİYOR!

Cimbom'un yeni transferi Emre Kılınç sezonun açılmasını iple çekiyor. Yıldız oyuncunun transferi birkaç gün içinde resmi olarak açıklanacak