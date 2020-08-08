Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.08.2020 19:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.08.2020 19:35
    ABONE OL

    Başakşehir, 'ı kadrosuna kattığını açıkladı

    Bugün Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile veda ettiği 'ın yeni adresi Medipol Başakşehir oldu. Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu!

    Bugün Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile veda ettiği 'ın yeni adresi Medipol Başakşehir oldu. Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    Medipol Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

    "Kulübümüz, milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

    Haberler Spor Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri