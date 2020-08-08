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    • Spor
    • 08.08.2020 Gazete
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    'da sürprizi

    Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü eski ritmini bulamayan , Sarı-Kırmızılılar’ın radarında... Ekici, G.Saray’ın maaş teklifini kabul ederse de e sıcak bakıyor. Transfer birkagç üne netleşecek.

    Cimbom’da Ekici sürprizi

    G.Saray'da flaş gelişmesi... Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan yıldız orta Mehmet Ekici, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Görüşmeler ise tüm hızıyla devam ediyor.

    EKİCİ KABUL EDERSE TAMAM
    Sarı-kırmızılı     Yönetim, Mehmet Ekici ile maaş konusunda bir aşamaya geldi. 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılılar'ın önerdiği maaşı kabul ederse imzalar her an atılabilir.

    MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRMIŞTI
    G.Saray     Teknik Direktörü 'in ile ilgili olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Terim, milli takımı çalıştırırken tecrübeli futbolcuyu aday kadroya çağıran isimdi.

    YENİ BİR FIRSAT DAHA İSTİYOR
    Mehmet     Ekici, ve formaları giydi. Büyük sakatlıklar yaşadı ve çok maç kaçırdı. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yeniden kendini kanıtlamanın peşinde.

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