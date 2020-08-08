G.Saray'da flaş transfer gelişmesi... Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan yıldız orta Mehmet Ekici, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Görüşmeler ise tüm hızıyla devam ediyor.

EKİCİ KABUL EDERSE TAMAM

Sarı-kırmızılı Yönetim, Mehmet Ekici ile maaş konusunda bir aşamaya geldi. 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılılar'ın önerdiği maaşı kabul ederse imzalar her an atılabilir.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRMIŞTI

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Mehmet Ekici ile ilgili olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Terim, milli takımı çalıştırırken tecrübeli futbolcuyu aday kadroya çağıran isimdi.

YENİ BİR FIRSAT DAHA İSTİYOR

Mehmet Ekici, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giydi. Büyük sakatlıklar yaşadı ve çok maç kaçırdı. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yeniden kendini kanıtlamanın peşinde.