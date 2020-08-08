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    • Spor
    • 08.08.2020 Gazete
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    'de 2. operasyonu! Caulker, , ve listede

    , , ve ’ı bitiren de hız kesmiyor. Fenerbahçe 2. dalgada yerli ve ligi bilen oyuncuları kadrosuna katmaya çalışacak. Caulker, , , Onur Bulut, , liste başında.

    2. operasyon başlıyor

    TRANSFER sezonun açılmasıyla birlikte Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş transferlerini açıklayarak taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe, fazla vakit geçirmeden 2. operasyona hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, 2. dalga için liste hazırladı...

    YERLİ YA DA SÜPER LİG'İ İYİ BİLEN
    Listede     yerli ya da ligi iyi bilen isimlere ağırlık verildi. Kenan (Düsseldorf), Doğukan Sinik (Antalya), Caulker ve Onur (Alanya), Alpaslan (Göztepe), Burak Kapacak (Bursa) listedeki isimler.


    CAULKER


    DOĞUKAN

    CAULKER'İ EROL BULUT İSTİYOR
    Sarı-lacıvertli     kurmaylar bu 6 ismin en az 3 ya da 4'ünü kadrosuna katmayı planlıyor. Alanya'nın stoperi Caulker'ı eski hocası Erol Bulut'un ısrarla istediği de gelen haberler arasında.


    ONUR BULUT


    ALPASLAN ÖZTÜRK

    KARAMAN İÇİN SAVAŞ ÇIKACAK
    Listede     ismi bulunan Kenan Karaman'ı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de kadrosunda görmek istiyor. Milli futbolcu için iki ezeli rakip arasında ciddi bir rekabet var.


    BURAK KAPACAK
    Haberler Spor Fenerbahçe'de 2. transfer operasyonu! Caulker, Kenan Karaman, Alpaslan Öztürk ve Burak Kapacak listede
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