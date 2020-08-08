YERLİ YA DA SÜPER LİG'İ İYİ BİLEN

Listede yerli ya da ligi iyi bilen isimlere ağırlık verildi. Kenan (Düsseldorf), Doğukan Sinik (Antalya), Caulker ve Onur (Alanya), Alpaslan (Göztepe), Burak Kapacak (Bursa) listedeki isimler.



CAULKER