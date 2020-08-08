TRANSFER sezonun açılmasıyla birlikte Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş transferlerini açıklayarak taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe, fazla vakit geçirmeden 2. operasyona hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, 2. dalga için liste hazırladı...
YERLİ YA DA SÜPER LİG'İ İYİ BİLEN
Listede yerli ya da ligi iyi bilen isimlere ağırlık verildi. Kenan (Düsseldorf), Doğukan Sinik (Antalya), Caulker ve Onur (Alanya), Alpaslan (Göztepe), Burak Kapacak (Bursa) listedeki isimler.
CAULKER
DOĞUKAN
CAULKER'İ EROL BULUT İSTİYOR
Sarı-lacıvertli kurmaylar bu 6 ismin en az 3 ya da 4'ünü kadrosuna katmayı planlıyor. Alanya'nın stoperi Caulker'ı eski hocası Erol Bulut'un ısrarla istediği de gelen haberler arasında.
ONUR BULUT
ALPASLAN ÖZTÜRK
KARAMAN İÇİN SAVAŞ ÇIKACAK
Listede ismi bulunan Kenan Karaman'ı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de kadrosunda görmek istiyor. Milli futbolcu için iki ezeli rakip arasında ciddi bir rekabet var.
BURAK KAPACAK