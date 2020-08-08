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    • 08.08.2020 19:50
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    Fenerbahçe Barış Sungur'u resmen açıkladı

    Fenerbahçe Kulübü, 1928 Bucaspor forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Barış Sungur'u 5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

    Fenerbahçe transfere doymuyor!

    Fenerbahçe Kulübü, 1928 Bucaspor forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Barış Sungur'u 5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

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