Fenerbahçe Barış Sungur'u resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, 1928 Bucaspor forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Barış Sungur'u 5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz" denildi.