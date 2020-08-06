Süper Lig'de geçtiğimiz sezon başarılı bir oyun sergileyen ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, savunma hattına dünyaca ünlü Arjantinli stoper Ezequiel Garay'ı düşünüyor.

33 yaşındaki stoperi teknik direktör Eddie Newton da istiyor.

İspanyol Superdeporte'nin haberine göre Trabzonspor, son olarak Valencia forması giyen ve bonservisi elinde olan Garay için sakatlık araştırmasına başladı.

Bordo-mavili kulübün, uzun süren sakatlığının ardından fiziksel çalışmalara başlayan Tangocu'nun raporlarını beklediği ve buna göre girişimlere başlayacağı iddia edildi.

EZEQUIEL GARAY KİMDİR?

Son olarak İspanya La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Garay kariyerinde daha önce Zenit, Benfica, Real Madrid gibi önemli kulüplerde görev yaptı. 33 yaşındaki Arjantinli stoper sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Valencia'dan ayrıldı.