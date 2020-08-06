Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.08.2020 22:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.08.2020 22:27
    ABONE OL

    Yıldız isim 'a! Fırtına'da sesleri

    ’de geçtiğimiz sezon başarılı bir oyun sergileyen ve ’nı müzesine götüren , savunma hattına dünyaca ünlü Arjantinli stoper ’ı düşünüyor. 33 yaşındaki stoperi da istiyor.

    Yıldız isim Trabzonspor'a!

    'de geçtiğimiz sezon başarılı bir oyun sergileyen ve 'nı müzesine götüren , savunma hattına dünyaca ünlü Arjantinli stoper 'ı düşünüyor.

    33 yaşındaki stoperi da istiyor.

    İspanyol Superdeporte'nin haberine göre Trabzonspor, son olarak forması giyen ve bonservisi elinde olan Garay için sakatlık araştırmasına başladı.

    Bordo-mavili kulübün, uzun süren sakatlığının ardından fiziksel çalışmalara başlayan Tangocu'nun raporlarını beklediği ve buna göre girişimlere başlayacağı iddia edildi.

    EZEQUIEL GARAY KİMDİR?
    Son olarak ekibi Valencia'da forma giyen Garay kariyerinde daha önce Zenit, , gibi önemli kulüplerde görev yaptı. 33 yaşındaki Arjantinli stoper sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Valencia'dan ayrıldı.

    Haberler Spor Yıldız isim Trabzonspor'a! Fırtına'da Ezequiel Garay sesleri
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri