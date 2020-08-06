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    • 06.08.2020 23:12
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    Son dakika: 'da kaleci Lung kalıyor, teknik direktör Prosinecki gidiyor!

    Gelen son dakika haberine göre, Başkanı , Rumen kaleci ile yeniden anlaştıklarını açıkladı. Berna Gözbaşı, ayrıca Hırvat teknik adam ile yola devam etmeyeceklerini duyurdu.

    Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

    Gelen son dakika haberine göre, Başkanı , Rumen kaleci ile yeniden anlaştıklarını açıkladı. Berna Gözbaşı, ayrıca Hırvat teknik adam ile yola devam etmeyeceklerini duyurdu.

    Berna Gözbaşı açıklamasında, "'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalecimiz Lung emin ellerde. Çok değerli hocamız Prosinecki ile de anlaşma süremiz doldu. Kendisini duruşuyla, özverisiyle hiçbir zaman unutmayacağız. Belki bir gün yine yollarımız kesişir." ifadelerini kullandı.

    Haberler Spor Son dakika: Kayserispor'da kaleci Lung kalıyor, teknik direktör Prosinecki gidiyor!
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