Gelen son dakika haberine göre, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Rumen kaleci Silviu Lung ile yeniden anlaştıklarını açıkladı. Berna Gözbaşı, ayrıca Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yola devam etmeyeceklerini duyurdu.

Berna Gözbaşı açıklamasında, "Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalecimiz Lung emin ellerde. Çok değerli hocamız Prosinecki ile de anlaşma süremiz doldu. Kendisini duruşuyla, özverisiyle hiçbir zaman unutmayacağız. Belki bir gün yine yollarımız kesişir." ifadelerini kullandı.