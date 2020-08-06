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    • 06.08.2020 19:49
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    resmen 'da! İşte alacağı ücret...

    9 yıl aradan sonra 'a geri döndü. Sarı-kırmızılı takım, deneyimli futbolcunun ini 'na () bildirdi. İşte alacağı ücret ve diğer detaylar.

    Arda Turan resmen Galatasaray'da!

    9 yıl aradan sonra 'a geri döndü. Sarı-kırmızılı takım, deneyimli futbolcunun ini 'na () bildirdi. İşte alacağı ücret ve diğer detaylar.

    Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

    Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

    Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın Avrupa Ligi ve Türkiye müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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