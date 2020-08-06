Arda Turan 9 yıl aradan sonra Galatasaray'a geri döndü. Sarı-kırmızılı takım, deneyimli futbolcunun transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte alacağı ücret ve diğer detaylar.
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.
Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
💊 Arda Turan, sponsorumuz hastanemiz Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçti. ✅ pic.twitter.com/C7s2QcVXxc— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2020